В микрорайоне «Западный» начался сезон оздоровления детей в пришкольных летних лагерях. Для них в детской библиотеке им. В.В. Маяковского стартовала программа «Летний отдых с книгой».

Библиотекари подготовили много интересных и увлекательных мероприятий для своих любимых читателей. К нам с удовольствием приходят воспитанники летних пришкольных лагерей ОШ № 53,63,64, 67 и летнего лагеря ЦДЮТ «Западный» ГЦВР по месту жительства, а встречает и приветствует отряды Летняя Веселинка.

Для ребят в библиотеке оформлены книжные выставки с обзором: «Мир невероятных приключений, увлекательных историй и веселых рассказов», «33 секрета солнечного лета», «Лето у книжной полки». Читателям мы презентуем буктрейлеры на популярные произведения известных авторов, проводим литературные громкие чтения «Детские писатели – детям». Мальчишки и девчонки участвуют в викторинах «Чтоб героев книг узнать – надо книги всем читать», играх-соревнованиях «Соберись в книжку», литературных квестах, литературных играх-развлечениях. Дети с удовольствием отвечают на вопросы виртуальной викторины «По страницам любимых книжек», созданной библиотекарями нашей библиотеки. Летняя Веселинка проводит для детворы интерактивные подвижные игры «Шнурки», «Бибика», «Soco, bate, vira», которые дети воспринимают «на ура».

Читатели, приходя в библиотеку, и веселятся, и развлекаются, и одновременно узнают много нового, интересного, познавательного.