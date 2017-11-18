«Ліга майбутніх поліцейських» розширює кордони

Рівно два роки тому, 20 листопада, молодіжна громадська організація «Ліга майбутніх поліцейських» була внесена до Єдиного державного реєстру громадських об’єднань та отримала офіційний статус. Сьогодні Ліга як партнер поліції Донеччини відома по всій країні, має підтримку міжнародних організацій та є рушійною силою змін в регіоні. За плечима підлітків — понад 3,5 тисячі втілених проектів з безпеки дітей, профілактики злочинів та допомоги родинам вразливих категорій.

Восени 2015 року, у розпал бойових дій на Донеччині, трапилося те, що змінило життя молоді на Донеччині. Почалося все з проекту «Схід і Захід — разом», під час якого поліцейські вивезли з під-обстрілів до Закарпаття дітей з розстріляних бойовиками українських міст та селищ — Мар’їнки, Красногорівки, Гранітного і Чермалика.

Повернувшись, діти війни, які бачили смерть та руйнування, жили у підвалах і навчались під свічками, за підтримки поліції регіону об’єдналися та почали власноруч змінювати країну та будувати її мирне майбутнє. Патріотичні акції та заняття з права у школах, гуманітарна допомога дітям з лінії розмежування та інформаційні кампанії з безпеки – тут, в зоні АТО, лігівці формують нове покоління відповідальних та гідних громадян своєї країни.

А в цьому році молодь втілила свій власний глобальний проект із захисту прав дітей – «Ліга в дії» («LЕAGUEinACTION»), який реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансові підтримки Європейського Союзу в межах Програми відновлення та розбудови миру. Учасники Ліги стали сертифікованими волонтерами, які вчать однолітків, як вберегтися від насильства та реагувати, якщо став жертвою або свідком правопорушення.

Ми – українці. Такий головний меседж дітей із зони АТО. Підлітки заклали Лист миру до своїх однолітків у майбутній 2026 рік, вишили рушник Єднання та налагодили співпрацю з такою самою активною молоддю багатьох областей України.

На початку активістів було 27, а сьогодні учасниками Ліги є понад 1500 хлопців та дівчат. Відділення організації є у кожному куточку Донеччини, в тому числі в обстрілюваних Мар’їнці, Авдіївці, Торецьку.

Ці діти дали старт і новій поліції. За два роки понад 40 лігівців вступили до вищих навчальних закладів МВС, аби стати поліцейськими і бажаючих захищати закон та права громадян стає дедалі більше.

Активні, талановиті та небайдужі, щодня ці діти змінюють навколишній світ і кожного з нас. З Днем народження, Ліго! Поліція Донеччини завжди буде поруч.