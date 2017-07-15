Лігівці Донеччини розповіли мешканцям про унікальний мобільний додаток

Учасники «Ліги майбутніх поліцейських» Маріуполя, Краматорська, Покровська, Бахмута та Слов’янська вийшли на вулиці своїх міст, аби розповісти людям про новацію від поліції Донецької області, коли покликати на допомогу можна натисканням лише однієї кнопки.

Діти розповідали одноліткам та дорослим про функції, які передбачені мобільним додатком, і чому варто завантажити його на свій гаджет. З його допомогою можна екстрено викликати наряд поліції, який прибуде на місце без втрати дорогоцінних хвилин на уточнення про місцезнаходження, повідомити про правопорушення та перевірити автівку на угон.

Як розповіла начальник відділу ювенальної превенції поліції Донецької області Катерина Шнейдер, додаток розрахований, в першу чергу на дітей, які в небезпечній ситуації можуть розгубитися та не знати, що роботи. Проте він також дуже корисний і для батьків, адже в ньому передбачена така опція, як «Батьківське піклування». З її допомогою, дорослі можуть визначити «безпечну територію» для своєї дитини, і коли малеча виходить за її межі, на телефон батьків надходить сигнал.

Все це лігівці розповідали людям та наглядно показували.

- Ми, молодь, йдемо у ногу з новітніми технологіями. І дуже важливо, що поліція також не залишається на місці і відповідає вимогам часу, — поділилися враженнями учасники краматорської Ліги.

- Вже були випадки, коли діти зверталися через додаток до поліції, на щастя, обійшлося без криміналу та серйозних правопорушень, проте це говорить про те, що діти відчувають підтримку поліції, і знають, що поліція – це захист, — відзначила Катерина Шнейдер.

Додаток доступний вже для мешканців Маріуполя, Краматорська, Слов’янська, Бахмута та Покровська. Завантажити його у свій мобільний можна у Play-маркет чи Appstore.