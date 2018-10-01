Ліквідовано лабораторію з вирощування елітних сортів конопель

40-річний мешканець перетворив теплицю на міні-сад, де проростали різні види нарковмісних рослин. Аби дотримуватися циклічності, обладнав кімнату з дотриманням усіх норм тепла та поливу. Усе вилучено під час обшукових заходів, проведених співробітниками управління протидії наркозлочинності та детективами ГУНП в Донецькій області. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

В рамках спецзаходів зі знищення нарковмісних рослин до того, як вони потраплять на ринок збуту, було отримано інформацію щодо маріупольця 1978 року народження, який налагодив безперервне вирощування конопель.

Кульмінацією перевірки даних стало проведення санкціонованого обшуку, під час якого на присадибній ділянці було вилучено заборонені рослини 3 метри заввишки. Однак, найцікавіше було приховане подалі від людських очей. У теплиці проростали елітні сорти конопель, кожен кущ – в окремому горщику та з надписом сорту, а наявний там бокс зловмисник обладнав таким чином, щоб вирощувати наркотики 365 днів на рік.

За допомогою інтернет-мережі власник дізнався про особливості догляду, а тому все зробив за вивченою схемою з дотриманням норм тепла, вентиляцією та з урахуванням поливу з домішками поживних речовин. До слова, зрошування відбувалося автономно за допомоги встановленого електротаймера.

Наразі і обладнання, і наркосировину спрямовано на експертизу.

Попередньо раніше засудженому підозрюваному інкримінується ст.310 «Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Результати проведених експертиз дозволять остаточно визначити правову кваліфікацію злочину.