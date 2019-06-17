Ліквідовано понад 300 рослин конопель

Чоловік вирощував нарковмісні рослину у дворі свого будинку. Наразі слідчі Лівобережного відділення поліції встановлюють мету, з якою маріуполець вирощував такий обсяг наркосировини.

Отримавши оперативну інформацію про те, що один з мешканців Лівобережного району вирощує наркорослини, на проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою відправились слідчі та оперативники місцевого відділення поліції.

В ході обшуку, у дворі вказаного домоволодіння правоохоронці виявили наркопосів, а саме 201 рослину коноплі. Крім того, на господарській ділянці знаходився й вже зібраний врожай, — 106 нарковмісних рослин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.