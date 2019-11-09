Ліквідовано заклад з виготовлення та вживання амфетаміна

Чоловік надавав свою квартиру товаришам як «стартап» для наркобізнеса. Приміщення використовувалося і як наркопритон, і як місце виготовлення психотропних та наркотичних речовин. Припинили незаконну діяльність нарколюбителів співробітники карного розшуку поліції Донеччини спільно з спецпризначенцями та місцевими поліцейськими.

Документування злочинної діяльності тріо тривало впродовж кількох місяців. Зібравши достатню доказову базу протиправних дій, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання 29-річного маріупольця.

На час візиту правоохоронців в квартирі знаходилися ще двоє його товаришів 29 та 27 років. Як з’ясувалося, господар надавав своє помешкання «постійним гостям» для виготовлення та вживання амфетаміна. Серед речових доказів з квартири вилучено: сировину для виготовлення наркотиків, скляні колби та склянки з залишками речовини білого кольору, саморобний пристрій для вживання канабісу та електроні ваги.

Оперативники встановили, що один з «гостей» поєднував діяльність виготовлювача та дилера. Так, майже 6 грамів амфетаміну зловмисник оцінив у 2 тисячі гривень, які вилучили поліцейські. У іншого фігуранта поліцейські виявили 2 пакетики з канабісом, зіп-пакет з залишками речовини білого кольору та скло зі слідами «доз».

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 1 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті до 8 років позбавлення волі.