Ліквідували міжрегіональний канал наркоторгівлі Запоріжжя-Маріуполь

Правоохоронці затримали чотирьох членів етнічної злочинної групи за виготовлення та збут метадону в особливо великих розмірах. У наркоділків проведено оперативні закупівлі на суму понад 300 тисяч гривень.

Працівники слідчого управління, управління карного розшуку поліції Донецької області та Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили наркоугрупування, члени якого організували канал поставок метадону із Запорізької області на Донеччину.

Встановлено, що представники етнічної групи за попередньою змовою створили в м. Запоріжжі нарколабораторію, де виготовляли великі партії наркотичної речовини. «Товар» упродовж тривалого часу збували на території Запорізької і Донецької областей.

Співробітники правоохоронних відомств провели спецоперацію, в результаті якої четверо наркоділків були затримані при спробі реалізації метадону. Фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Під час обшуків вдома у затриманих та інших осіб, причетних до наркобізнесу, вилучено велику партію метадону, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чернетки, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут наркотиків, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах)

Членам угрупування загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.