Театр книги «Радуга» в детской библиотеке им. К.И. Чуковского пригласил своих читателей поиграть в литературный пинг-понг «Какой я сказочный герой». Ребята рассчитались на «первый-второй», разделились на две команды и придумали им оригинальные названия: Пинг и Понг.

Для разминки перед игрой Капитаны загадали команде соперника загадки о сказочных персонажах, их нужно было не просто отгадать, но и представить мимикой и жестами. А затем взяли в руки ракетки: подача — мячик летит на половину противника и игра началась! В конкурсе «Смекалка» дети постарались правильно сложить по 5 пословиц из предложенных Тренером перепутанных частей. Конкурс «Великие и знаменитые» и викторина «Назови автора» помогли проверить знания литературы. Быстроту и сноровку пришлось проявить командам в игре «Сказочные пазлы», собрать которые оказалось не так-то просто. И, наконец, артистический талант полной мерой раскрылся во время финальной игры «Из какой мы сказки». Узнать сказки нужно было по предложенным иллюстрациям, а затем, выбрав в «раздевалке» подходящие костюмы и атрибуты для одного героя от каждой команды, сочинить и сыграть сказку с новыми героями.

Рефери подсчитывал очки и в конце объявил результаты игры. Участники замечательно справились с заданиями и конкурсами. Подводя итоги, можно смело сказать, что все ребята много читают, поэтому отлично знают сказки, их авторов и персонажей. В качестве награды за отличную игру обе команды получили по «Сладкому сердечку» с конфетами.

Светлана Чёрная