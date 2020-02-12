Лицарські бої, козацькі забави та спалення Марени

В останній день зими, 29 лютого, маріупольці масштабно відзначать Масляну. Біля драматичного театру розгорнеться безліч тематичних локацій і обладнають унікальну фотозоні. Гуляння на Театральній площі триватимуть з 13:00 до 19:00.

На святі можна буде скуштувати святкові страви — млинці та вареники. За традицією, в супроводі fire-шоу, спалять триметрову обрядову ляльку Марену. На головній сцені виступлять кращі міські колективи. Театралізоване видовище з народними іграми, танцями та обрядами розгорнеться на Європейській площі.

Також у районі театру розгорнеться мобільний лицарський атракціон — «Кочовище». Тут маріупольці зможуть познайомитися з культурою предків, поміряти і сфотографуватися в середньовічних обладунках. Навчитися основам фехтування і взяти участь у лицарських змаганнях. Також обладнають майданчик для стрільби з лука.

У «Містечко майстрів» кожен зможе спробувати себе в ролі коваля, оцінити твори народних майстрів та придбати на пам’ять ковані сувеніри. У «Козацькому подвір’я» пригощатимуть млинцями і влаштують справжні козацькі забави. На завершення свята гостей чекає тематична дискотека в супроводі ді-джеїв.

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