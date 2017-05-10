Ложное минирование квартиры

Прохожий, остановивший на улице следственно-оперативную группу Приморского отделения полиции, сообщил — квартира, в которой он живет вместе с матерью, заминирована. Женщина находится внутри. Пока заявителя опрашивали полицейские, на месте происшествия работали 4 службы, включая ГСЧС. К счастью, информация не подтвердилась. В то время, когда в любой момент могла понадобиться реальная помощь, правоохранители и спасатели потратили время на несуществующую угрозу.

Вчера около 18 часов правоохранителей, возвращавшихся с вызова, остановил мужчина. Он пожаловался на то, что собственная мать ему надоела постоянными конфликтами, а потому он разложил взрывчатку и в квартире, где живет семья, и в подъезде. Полицейские сообщили об этом дежурному для направления по указанному адресу спецслужб. Прохожий был доставлен в полицейское отделение.

Над поисками угрозы работали кинологи, сотрудники взрывотехнической службы и представители ГСЧС. Спустя несколько часов тщательной проверки было констатировано — сообщение не подтвердилось.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч.1 ст.259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Следует подчеркнуть, что в день 9 мая, когда силы и средства полиции могли в любой момент понадобиться для урегулирования конфликтов или удержания правопорядка, они были задействованы даром на ложное сообщение.

Полицейские предупреждают, что неудачные шутки о несуществующем преступлении или лже-минировании предусматривают уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.