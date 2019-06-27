Лучшим спортсменом месяца мая стал каратист

Лучим спортсменом месяца в городе Мариуполе стал представитель каратэ, тренер Региональной Ассоциации Боевых Искусств и Спорта – Виктор Шухман. Он стал победителем мая за его спортивные достижения на международной арене.

Конкурс на лучшего спортсмена месяца существует в Мариуполе около двух лет, и впервые этот титул достался каратисту. Всего в конкурсе участвовало 5 номинантов из разных областей спорта. В этот раз решение отдать победу Виктору Олеговичу было принято практически единогласно между членами Координационного совета и пользователями Facebook. Он стал спортсменом месяца благодаря своему выступлению на Кубке Мира в Одессе, в котором он занял золотую медаль в кобудо.

Олег Шухман – руководитель «RAMAS»: Я горд и рад за то, что Виктор выиграл и стал спортсменом месяца города Мариуполя. И как отец, и как тренер. На мой взгляд, Виктор состоялся как тренер, состоялся как человек, как отец, как муж и как спортсмен. И почти 130 голосов является тому подтверждением.

Поздравляем Виктора Олеговича с этой победой и желаем, чтобы фамилия Шухман многократно звучала в списке победителей как на городских соревнованиях и конкурсах, так и на международных.