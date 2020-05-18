Людини потрапила під колеса локомотиву

У селищі Сартана на залізничній колії загинув чоловік, його особу встановлюють. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Вчора, 18 травня, близько 23:00 на переїзді станції Сартана – Асланово локомотив скоїв наїзд на чоловіка. Громадянин отримав травми, не сумісні з життям.

На місці працювала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи загиблого та обставин трагічної події.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.