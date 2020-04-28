«м.ЕХАБ» запустив туристичний онлайн-проєкт

ККП «м.ЕХАБ» стало ініціатором створення інформаційного міні-проєкту — «#ТутВарто дружити містами». Основна мета — створити серію матеріалів о туристичних центрах України. Ознайомити маріупольців з розвитком туризму в різних містах і стрімкої трансформацією урбаністичних просторів.

Так, не виходячи з дому і дотримуючись режим самоізоляції, кожен бажаючий зможе здійснити онлайн-екскурсію. Першим представником колаборації туристичних центрів став Дрогобич.

«Ця серія публікацій присвячена цікавим фактам, місцям, історіям про Маріуполь і інші українські міста. Крім того, інформативно розповімо, як функціонують туристичні центри і створюються бренди міст», — зазначила співробітниця «м.ЕХАБ» Тетяна Верцанова.

Дрогобич — стародавнє місто з багатовіковою історією, друге за величиною у Львівській області. Варто відзначити, Маріуполь також є другим за величиною в Донецькій області. Також Дрогобич, як і Маріуполь активно формує свій бренд. Туристичний логотип міста складається з топки солі, астролябії Юрія Котермака і букви Д, композиція підсумовується посмішкою. Розробляла логотип White Studio Design.

Для більшості маріупольців не секрет, що і місто біля моря має свій бренд і логотип. Символ сучасного бренду Маріуполя — якір, утворений з потоку розпаленілої сталі, що ллється з металургійного ковша. Трансформація потоку сталі є символом змін і перетворень, актуальних сьогодні. Прямі асоціації з частинами знака відображають суть міста — з одного боку промислового, а з іншого — морського. Бренд Маріуполя розробляв Сергій Родіонов.