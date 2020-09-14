«M-RACE»: 450 маріупольців випробували свої сили в спартанській гонці

У Маріуполі пройшла мультиспортивна гонка на виживання «M-RACE». За два дні близько 450 маріупольців випробували свої сили на спеціально підготовленій трасі «Аляска центру».

Маршрут протяжністю 5 км налічував 38 етапів різної складності. Серед них подолання водних і грязьових перешкод, силові випробування в аеробних і анаеробних умовах, стрибки через вогонь. Організаторами виступили управління молоді та спорту міської ради спільно з компанією «М-спорт».

У перший день змагання пройшли для учасників 16+, другий для тих, кому ще не виповнилося 16 років. Молодші учасники були поділені на дві групи — до 12 років і від 12 до 16 років. Для них підготували спеціальний маршрут з перешкодами.

У «М-спорт» повідомили, що кращий результат серед чоловіків показав учасник бігового клубу від «М-спорт» Сергій Міронічев. Він подолав трасу за 15 хвилин 40 секунд. Кращою серед дівчат стала Тетяна Чмуневич. Дівчина тренує спортсменів для «Гонки націй» і системно бере участь в подібних змаганнях в Україні та за її межами. Її результат — 20 хвилин 23 секунди.

У групі від 12 до 16 років переможницею стала Олександра Війтик. Вона виграє «М-рейс» другий рік поспіль. Серед хлопців кращі результати показали два брати — Андрій і Віталій Глущенко. Вони фінішували з різницею в півхвилини. У молодшій віковій групі переможцями стали Поліна Хатюшин і Микита Соколов.