«M-RACE»: Маріуполь готується до екстремальних вихідних

12 та 13 вересня в Маріуполі відбудеться мультиспортивна гонка на виживання «M-RACE». На локації «Аляска центр» вже завершені приготування до самих екстремальних вихідні вересня 2020. Організаторами виступають управління молоді та спорту міської ради спільно з компанією «М-спорт».

Подібний захід пройде в нашому місті втретє. За два роки такий вид спортивних розваг сподобався не тільки маріупольцям, а й гостям з різних куточків України. У минулих змаганнях брали участь представники Київської та Львівської областей.

Ґрунтуючись на попередньому досвіді, організатори підготували ще більш складні і цікаві фізичні навантаження, наприклад, подолання водних і грязьових перешкод, силові випробування в аеробних і анаеробних умовах. Протяжність маршруту 5 км. Загальний набір висоти — близько 200 м, учасники повинні будуть пройти 40 етапів різної складності.

У перший день змагання пройдуть для учасників 16+, другий для тих, кому ще не виповнилося 16 років. Любителі також можуть взяти участь. У доступі до гонки головним було надати медичну довідку про фізичне здоров’я. Для дітей участь безкоштовна, а ось в категорії 16+ вартість участі становитиме 200 грн. При реєстрації безпосередньо в день змагань — 250 грн. Всі внески стануть частиною призового фонду для переможців «дорослих» змагань.

Видача стартових номерів розпочнеться об 11:00, а сама гонка — о 15:00. З більш детальною інформацією, описом перешкод і навіть картою гонки можна ознайомитися за посиланням.