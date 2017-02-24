Маленькое произведение искусства своими руками

Свеча всегда ассоциировалась у людей не только со светом и теплом, но и с некоторой тайной. Если в древние времена горящая свеча была просто источником освещения, то сегодня это символ уюта в доме и украшение праздничного вечера. Любому празднику свеча придает акцент торжественности и аристократичности.

Большой популярностью свечи пользуются зимой, в новогодние или рождественские праздники они создают особую волшебную атмосферу и ощущение праздника. Но и любой будничный ужин может стать более запоминающимся, если он проводится при свечах, которые создают романтическое настроение, особенно когда свеча сделана своими руками и для близкого человека.

Вот такое модное украшение интерьера и символ уюта дома самостоятельно учились делать гости Центральной детской библиотеки, а также читатели, учащиеся мариупольской школы искусств вместе с педагогом Татьяной Владимировной Войцешек.

Сначала кажется невообразимым, что своими руками можно сделать из обычной парафиновой свечи настоящее произведение искусства, украшенное витиеватым орнаментом, цветами, сердечками и вообще всем, чем душа пожелает. Но благодаря свечных дел мастеру Виктории Киндеевой, это возможно. На мастер-классе у присутствующих было время проявить себя творчески и с «огоньком» приступить к украшению свечи. Мастер Виктория поделилась своим умением и раскрыла некоторые секреты. Помимо эстетического удовольствия и получения нового практического навыка, благодаря теплу, которое исходило от свечи во время работы, достигался также успокаивающий и расслабляющий эффект.

Теперь перед участниками мастер класса не стоит вопрос, что подарить на День святого Валентина, юбилей, День Рождения или любой другой праздник — прекрасным подарком может стать свеча, которую мастер Викторя Киндеева любезно научила их делать. И теперь, готовя подарки своим близким, ребята будут получать массу удовлетворения от полученного результата, а также от самого творческого процесса! Сотрудники библиотеки и участники мастер-класса благодарны Виктории, за то, что она откликнулась и нашла время.

Лилия Козинченко