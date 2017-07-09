Мальовнича Угорщина. Подорож дітей правоохоронців пільгових категорій триває

10 хлопців та дівчат перетнули кордон та вже дісталися місця кінцевої зупинки – Угорщини. День до цього вони провели, знайомлячись з поліцією Закарпаття в рамках проекту «Схід і захід – разом».

7 липня автобус з дітьми вирушив з обласного главку поліції на Захід. Там, в Ужгороді, на них вже чекали поліцейські Закарпаття. Малеча виглядала схвильованою – жоден з них ніколи не бував закордоном. Проте, тепла дружня атмосфера, що запанувала серед них з перших хвилин, змусила забути про страх. Одне з одним вони ділилися тим, чого очікують від подорожі та що планують привезти на згадку.

З ужгородськими колегами у поліції Донеччини вже давно встановилися дружні відносини, які розпочалися кілька років тому та тривають дотепер. Проект, започаткований двома генералами, В’ячеславом Аброськіним та Серієм Князєвим, міцнішає та розвивається, а тому група мандрівників завдяки старанням закарпатських правоохоронців почувала себе в гостях, як вдома.

Вчора зранку діти знову зібралися в дорогу. Цього разу вже безпосередньо у місце призначення – місто Гардонь в дитячий табір, що на озері Веленце.

Попереду на них чекає тиждень захопливих екскурсій, нові враження та безліч яскравих фото, які вони переглядатимуть разом із батьками, що сьогодні, як і три роки поспіль, дбають про безпеку мирних мешканців Донеччини в умовах бойових дій.