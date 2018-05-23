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Мангушські поліцейські здали кров, аби врятувати життя однорічній дитині

Опубликовано 24 Май 2018

Мангуш доноры крови 24.05.18 4Хлопчик зачепив кружку з гарячим чаєм та вилив на себе, внаслідок чого отримав численні опіки всього тіла. Медики провели операцію з пересадки шкіри, але для порятунку життя необхідно було термінове переливання крові. На допомогу дитині прийшли 10 працівників Мангушського відділення поліції, які стали донорами для маленького мешканця.

Нещасний випадок стався 17 травня близько опівночі. Батько заварив чай та вийшов з будинку, залишивши кружку на краю стола. В цей час малюк за відсутності контролю з боку батьків схопив її та вилив на себе окріп.

Батько, побачивши жахливу картину, одразу викликав бригаду швидкої допомоги. Дитину було доправлено до лікарні з численними опіками. Як діагностували лікарі, 40% тіла було уражено, хлопчик отримав опіки І-ІІ ступеню тяжкості.

Медики провели операцію з пересадки шкіри, після чого виникла потреба в переливанні крові. Коли працівники Мангушського відділення поліції дізналися, що дитині терміново потрібна донорська кров, вони не залишилися байдужими та здали кров для хлопчика.

На теперішній час працівники поліції продовжують надавати допомогу дитині.

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