Мангушський поліцейські разом з молоддю провели профілактичний рейд

Активісти «Ліги майбутніх поліцейських» спільно з пішими патрулями поліції розповіли місцевим жителям про місячник добровільної здачі зброї та як не стати жертвою шахраїв.

Після загального інструктажу, проведеного начальником Мангушкого відділення поліції Олександром Вапіровим, діти разом з правоохоронцями обійшли магазини і місця скупчення людей. »Майбутні поліцейські» попередили громадян про популярні види шахрайства, а саме таких як: смс-повідомлення про виграш, афери при онлайн-покупках, під виглядом банківських або соціальних працівників, «родич потрапив в поліцію».

Жителі Мангуша дізналися, що згідно ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України громадянин, який добровільно здав органам влади зброю, боєприпаси чи вибухівку, звільняється від кримінальної відповідальності. Ліговци закликали мирних жителів здати зброю і боєприпаси, які незаконно зберігаються, в територіальні органи поліції за місцем проживання.

Також молодь повідомила, що про можливе зберігання нелегальної зброї можна анонімно повідомити на лінію «102», чим убезпечити себе і оточуючих. В ході проведення рейду правоохоронці вилучили у місцевих жителів газовий пістолет та мисливську рушницю.

Відносно порушників були складені адміністративні матеріали за ст. 195-2 (Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них) і ст. 191 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів).

Всього за один день рейду було складено 14 адміністративних матеріалів, в тому числі і матеріали за виготовлення і зберігання самогону.