Мангушское отделение полиции возглавил Александр Вапиров

Нового руководителя сегодня представил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Сергей Матвийчук. Подразделение возглавил опытный офицер полиции с 14-летним оперативным стажем.

Сергей Матвийчук собрал на совещание личный состав Мангушского отделения Мариупольского отдела полиции по случаю представления нового руководителя. Им назначен майор полиции Александр Вапиров. Профессиональный розыскник в рядах правоохранительных органов 18 лет, 14 из которых — непосредственно в одном из отделений уголовного розыска областного главка полиции. Он не раз выезжал в населенные пункты, которые являются мишенью для террористов, такие как Авдеевка, Марьинка, где возглавлял сводные отряды полиции.

Сергей Матвийчук поздравил майора Вапирова с назначением на должность, пожелал успехов в работе и поставил задачу организовать четкую работу подразделения, сформировать боеспособный коллектив, готовый мгновенно реагировать на любые изменения в ситуации и вникать в проблемы не только личного состава, но и местных жителей.

Мангушский район имеет свою специфику: здесь преобладает сельская местность, а летом — это курортная зона на Азовском побережье, где много мест отдыха и детских оздоровительных учреждений. За счет отдыхающих летом население Мангуша увеличивается в разы.

Территориальное отделение регистрирует в среднем 10-12 сообщений от жителей основном Мангуша, Бердянского, Урзуфа.