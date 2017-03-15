Марихуану, косметику и стоматологические имплантаты обнаружили пограничники

Граждан, которые пытались переместить через линию соприкосновения марихуану, косметику и стоматологические имплантаты, задержали пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы.

В контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» пограничники Донецкого отряда обнаружили наркотическое вещество в транспортном средстве, который следовал из неподконтрольной территории. При осуществлении проверки транспортных средств на один из автомобилей сработала служебная собака Бари, которая натренированная на поиск наркотических веществ. В ходе углубленного досмотра под сиденьем обнаружили около грамма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуана.

Гражданин и наркотическое вещество переданы сотрудникам Национальной полиции.

Кроме того, в КПВВ «Новотроицкое» правоохранители в двух случаях предупредили перемещение товара сверх нормы к неконтролируемой территории. Косметические средства и стоматологические имплантаты пытались провезти мужчины через линию соприкосновения. Общая сумма оценки составляет почти 95 000 гривен. Транспортное средство, товар и лиц переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения.