«Mariupol Classic»: у Маріуполі виступлять музиканти-віртуози міжнародного рівня

Цього тижня у Маріуполі стартує фестиваль «Mariupol Classic». У рамках заходу пройде ряд виступів, різноманітних зустрічей та майстер-класів від віртуозів міжнародного рівня. Організатори намагалися врахувати всі актуальні музичні напрямки класичного мистецтва. Будуть представлені різні формати класичної музики: симфонічна, камерна та інструментальна. Багато класичних хітів будуть подані в сучасній обробці. На фестиваль приїдуть музиканти з Іспанії, Японії та різних міст України. Концерти відбуватимуться на різних локаціях, але епіцентром проведення стане камерна філармонія. Саме там, 18 вересня пройде урочиста церемонія відкриття. Початок о 18:00.

Крім цього, 14 вересня у залі камерної філармонії відбудеться «Зустріч з віртуозами». Почесними гостями якої стануть іспанський скрипаль Камран Омарлі, піаніст Олександр Білоусов та кларнетист Тарас Скрипніков із міста Дніпро. Початок о 18:00.

15 вересня камерна філармонія запрошує усіх бажаючих на безкоштовний майстер-клас. Багаторічним досвідом поділиться Камран Омарлі. Початок о 15:00.

Програма фестивалю: