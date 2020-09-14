«Mariupol Classic»: у Маріуполі виступлять музиканти-віртуози міжнародного рівня
Цього тижня у Маріуполі стартує фестиваль «Mariupol Classic». У рамках заходу пройде ряд виступів, різноманітних зустрічей та майстер-класів від віртуозів міжнародного рівня. Організатори намагалися врахувати всі актуальні музичні напрямки класичного мистецтва. Будуть представлені різні формати класичної музики: симфонічна, камерна та інструментальна. Багато класичних хітів будуть подані в сучасній обробці. На фестиваль приїдуть музиканти з Іспанії, Японії та різних міст України. Концерти відбуватимуться на різних локаціях, але епіцентром проведення стане камерна філармонія. Саме там, 18 вересня пройде урочиста церемонія відкриття. Початок о 18:00.
- Крім цього, 14 вересня у залі камерної філармонії відбудеться «Зустріч з віртуозами». Почесними гостями якої стануть іспанський скрипаль Камран Омарлі, піаніст Олександр Білоусов та кларнетист Тарас Скрипніков із міста Дніпро. Початок о 18:00.
- 15 вересня камерна філармонія запрошує усіх бажаючих на безкоштовний майстер-клас. Багаторічним досвідом поділиться Камран Омарлі. Початок о 15:00.
Програма фестивалю:
- 20 вересня, 18:00, камерна філармонія – До 250-річчя ювілею Л.В. Бетховена, у виконанні народного артиста України Юрія Кота прозвучать фортепіанні сонати №8, 9, 10, 11.
- 27 вересня, 18:00, ПК «Український дім» — Авторський проєкт камерної філармонії та театру авторської п’єси «Концепція» — оперно-театральна вистава у сучасному форматі «Дон Жуан». За мотивами однойменної опери В.А. Моцарта. Спеціальний гість – переможець Токійського інтернаціонального конкурсу оперних співаків Аран Матсуда.
- 30 вересня, 18:00, камерна філармонія – Концерт студентів Національної музичної академії ім. П.І. Чайковського, дует «Амплітуда» (м. Київ).
- 1 жовтня, 18:00, Театральна площа – Концерт симфонічного оркестру філармонії: вальси І.Штрауса та популярна класика. Спеціальні гості – квартет «Tenors Bel`canto» (м. Львів).
- 3 жовтня, 18:00, камерна філармонія – Проєкт UKR Artists: «Saxsomania Latin Night Jazz» — київський квартет саксофонистів та видатних ждазменів України.
- 3 жовтня, 18:00, Театральна площа – Сімфо-Шоу Дніпровського театру опери та балету.
- 4 жовтня, 18:00, Театральна площа – Гала-концерт фестивалю за участю симфонічного оркестру Харківської філармонії. Диригент – Юрій Янко. Спецпроєкт АВВА.