Маріуполь готується до екстремальних змагань

12 та 13 вересня в Маріуполі відбудеться мультиспортивна гонка на виживання M-RACE. На локації «Аляска центр» вже у всю йдуть приготування до найекстремальніших вихідних вересня 2020.

Подібний захід пройде в нашому місті втретє. За два роки такий вид спортивних розваг сподобався не тільки маріупольцям, а й гостям з різних куточків України. У минулих змаганнях брали участь представники Київської та Львівської областей.

Ґрунтуючись на попередньому досвіді, організатори підготували ще більш складні та цікаві фізичні навантаження, наприклад, подолання водних і грязьових перешкод, силові випробування в аеробних і анаеробних умовах.

«Під час розробки 5 км маршруту, в приклад брали відомі у всьому світі змагання «Spartan Race». Перший день для учасників 16+, другий для тих, кому ще не виповнилося 16 років. Любителі також можуть взяти участь. Головне надати медичну довідку про фізичне здоров’я. Онлайн реєстрація почнеться вже найближчим часом», — розповів начальник відділу навчально-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи Георгій Федоренко.