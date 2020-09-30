Маріуполь готується до театрального фестивалю

Фестиваль «Маріуполь театральний» проходить вже п’ятий рік поспіль. Цього разу виступи покажуть на семи різних локаціях. З 10 по 17 жовтня маріупольцям пропонують зануритися в світ театрального мистецтва.

За тиждень театрального нон-стопу пройде дев’ять різнопланових вистав, які представлять всю багатогранність театральної сцени Маріуполя. Організатори обіцяють театральні експерименти і сміливі режисерські рішення.

Серед учасників фестивалю професійні та аматорські, незалежні театральні колективи. Захід пройде за підтримки департаменту культурно-громадського розвитку, спільно з Центром сучасного мистецтва «Готель Континенталь».

Відкриття фестивалю відбудеться 10 жовтня в міському палаці культури «Український дім». Початок о 16:00.