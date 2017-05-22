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Мариуполь ожидают музыкальные вечера с оркестрами полиции Донетчины и Закарпатья

Опубликовано 23 Май 2017

Анонс оркестры 23.05.1730 и 31 мая на открытых площадках для жителей и гостей города выступят два оркестра — полиции Донецкой и Закарпатской областей. Творческие мероприятия являются частью проекта «Схід та Захід – разом», который берет начало в 2015-м и уже два года подряд объединяет полицейских и детей двух регионов страны.

Это не первое совместное выступление двух оркестров — в конце апреля оркестры полиции Донецкой и Закарпатской областей выступили в Ужгороде, где несмотря на непогоду, их встретили очень тепло. Теперь на очереди — Мариуполь.

30 мая в 15.30 музыканты примут участие в торжествах на Театральной площади по случаю годовщины запуска патрульной полиции в Мариуполе, а после, в 17.00, там же подарят прохожим замечательный концерт.

31 мая оркестры будут выступать в парке им. Гурова. Начало концертной программы в 17.00.

Слушателей ожидают как классические, так и современные композиции в исполнении музыкантов-полицейских. Присоединиться к музыкальному празднику в прифронтовом городе приглашаются все желающие.

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