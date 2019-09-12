Мариуполь присоединится к акции «Всемирный день уборки»

21 сентября в 10:00 Мариуполь примет участие в акции «Всемирный день уборки». Она будет проходить на двух локациях города, а именно: Левобережный район, ул. Украинского казачества (ориентир — спуск к морю) и Кальмиусский район, ул. Карпинского (ориентир памятник Танк).

Инициатором акции выступает организация «Let’s do it Ukraine». В мероприятии могут принять участие все желающие.

«Это масштабный повод, чтобы привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды и научить каждого делать вклад в улучшение глобальной экологической ситуации. В прошлом году к акции присоединились школьники, жители городов и сел, корпоративные участники, владельцы бизнеса, и это дало результат — города стали чище, а мнения людей — экологические. Поэтому мы снова делаем призыв к объединению и конкретных совместных действий», — говорит президенткой «Let’s do it Ukraine» Людмила Осипчук.

Акция под названием World Cleanup Day — мировая акция, которая проходит в более чем 160 странах. Она направлена ​​на решение проблемы правильного обращения с отходами.

Организаторы приглашают принять участие в мероприятии и распространить результаты в соц.сетях с хэштегом # worldcleanupday2019 # wcd2019 #letsdoitukraine