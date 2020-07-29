Маріуполь прийме кращих скелелазів України

З 2 по 5 серпня на базі центру спорту та відпочинку «Аляска центр» пройде великий скелелазний марафон. У його рамках відбудеться відразу три першості: чемпіонат України, Кубок Приазов’я і першість Донецької області.

У неділю, о 18.00 стартує чемпіонат України. У ньому візьмуть участь кращі скелелази з усієї країни. Серед них чимало і маріупольців. У понеділок та вівторок спортсмени поборються за Кубок Приазов’я. На завершення марафону, в середу пройде першість Донецької області.

Варто зазначити, що це будуть перші в цьому році національні спортивні змагання в нашому місті. Організатори — Управління молоді та спорту, «М.Спорт», «Аляска центр».