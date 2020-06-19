Маріуполь став учасником змагань з віндсерфінгу

На косі Арабатська стрілка, в селищі Щасливцево, завершилося національна першість з віндсерфінгу в дисципліні слалом. У перших змаганнях після пом’якшення карантину взяли участь півсотні спортсменів практично з усіх регіонів України. Маріуполь представив Максим Долгих.

В умовах не найсильнішого вітру було проведено шість гонок і за їх результатами визначено переможця. Ним став тернополянин Олександр Тугарєв. Спортсмен в 2016 році представляв Україну на літній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Маріуполець гідно виступив на змаганнях та увійшов до двадцятки кращих спортсменів.