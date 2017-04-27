Мариуполь украсила сакуровая аллея «Лиги будущих полицейских»

20 деревьев высадили сегодня, 28 апреля, в Приморском парке заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, председатель Мариупольского горсовета Вадим Бойченко вместе с полицейскими, участниками Лиги и детьми из школы-интерната №2. Сакуры стали подарком Донетчине от главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля и полиции Закарпатья, которые объединились в заботе о детях.

Сегодня в Мариуполе появилась частичка Ужгорода — города, где расположена крупнейшая в Европе аллея сакур. Это дерево является своеобразным символом Закарпатья, которое уже стало для полиции Донецкой области «регионом-побратимом».

Сакуры подарили закарпатские полицейские своим коллегам из Донецкой области в рамках совместного проекта «Восток и Запад — вместе». Он начинался со спасения детей с линии боевых действий. Именно после отдыха в Закарпатье в 2015 году, который был организован руководителями полиции двух областей Вячеславом Аброськиным и Сергеем Князевым, молодежь основала общественную организацию «Лига будущих полицейских».

Украсить свой город сегодня собрались полицейские, местная власть, активные лиговцы из лицея-школы №48 и дети, лишенные родительского тепла, а также представители общественной организации «Клуб любителей японской культуры», так как 2017 год провозглашен Президентом Украины годом Японии.

Первую аллею сакур в Мариуполе заложили Вячеслав Аброськин и Вадим Бойченко, им помогала маленькая Софийка, которая разбирается в японской культуре. Аллея названа в честь детей, которые первыми сделали шаг к единению Востока и Запада и начали изменять страну с себя.

Генерал отметил, что на этом месте будет заложен памятный камень.

- Мы все вместе сегодня высадили эту аллею, чтобы она каждую весну радовала жителей. Важно, чтобы люди помнили, и наши дети, когда вырастут, могли сказать — вот это я посадил. Мы работаем все вместе, и будем и дальше работать для народа Украины, для жителей Мариуполя, для всей Донецкой области, — подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что, действительно, Восток и Запад — вместе, готовы помогать и культурно, и духовно и вместе развивать страну.

- Сегодня эти детки, «Лига будущих полицейских», осуществляют положительные поступки, направленные на развитие города. Вячеслав Аброськин всегда вовлекает молодежь в процесс изменения города, город меняется, и дети наши меняются вместе с городом, — сказал Вадим Бойченко.

Глава «Клуб любителей японской культуры» Илона Архангельская поблагодарила за праздник, который Нацполиция и горсовет подарили городу, и отметила, что в давние времена сакура была на гербе самураев, а сейчас в Японии она является символом полиции.

Детвора работала с восторгом, и теперь у каждого есть «свое» дерево.

- Люди будут приходить сюда, фотографироваться, — с гордостью говорит 12-летний Артур, воспитанник мариупольского интерната.