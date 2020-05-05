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Маріуполь відібрано до участі у проєкті «Не пали-компостуй!»
Опубликовано 07 Май 2020
Маріуполь було відібрано до участі у проєкті «Не пали-компостуй!». Заявку на участь ініціювали члени Зеленої ради при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради.
Організатори проєкту-челенджу «Не пали – компостуй» Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН та Центр розвитку інновацій отримали майже 200 заявок від громад із усіх регіонів, які виявили бажання взяти участь у проєкті.
В ході реалізації проєкту громада Маріуполя отримає:
- Можливість моніторингу пожеж на території громади у режимі, близькому до реального часу на основі даних НАСА
- Консультаційну та експертну підтримку щодо використання даних НАСА та е-рішень, ефективних шляхів запобігання палінню, екологічних способів утилізації органічних відходів, зокрема компостування
- Комунікаційну підтримку щодо відмови від практики паління та переходу до компостування (матеріали для інформування та залучення мешканців, місцевого бізнесу тощо)
- Зміцнити імідж громади як екологічно відповідальної серед інших громад, Уряду, інвесторів, міжнародних партнерів, у медіа тощо.
- Е-рішення щодо:
- ретроспективного аналізу пожеж у громаді за останні 3 роки на основі супутникових даних (аналіз свідчить, що близько 80% підпалів у окремих громадах повторюються на тих самих місцях)
- даних місцевого моніторингу, проведеного активістами громади