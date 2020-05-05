Маріуполь відібрано до участі у проєкті «Не пали-компостуй!»

Маріуполь було відібрано до участі у проєкті «Не пали-компостуй!». Заявку на участь ініціювали члени Зеленої ради при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради.

Організатори проєкту-челенджу «Не пали – компостуй» Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН та Центр розвитку інновацій отримали майже 200 заявок від громад із усіх регіонів, які виявили бажання взяти участь у проєкті.

В ході реалізації проєкту громада Маріуполя отримає: