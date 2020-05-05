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Маріуполь відібрано до участі у проєкті «Не пали-компостуй!»

Опубликовано 07 Май 2020

88338-1573648203_20191113_12Маріуполь було відібрано до участі у проєкті «Не пали-компостуй!». Заявку на участь ініціювали члени Зеленої ради при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради.

Організатори проєкту-челенджу «Не пали – компостуй» Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН та Центр розвитку інновацій отримали майже 200 заявок від громад із усіх регіонів, які виявили бажання взяти участь у проєкті.

В ході реалізації проєкту громада Маріуполя отримає:

  • Можливість моніторингу пожеж на території громади у режимі, близькому до реального часу на основі даних НАСА
  • Консультаційну та експертну підтримку щодо використання даних НАСА та е-рішень, ефективних шляхів запобігання палінню, екологічних способів утилізації органічних відходів, зокрема компостування
  • Комунікаційну підтримку щодо відмови від практики паління та переходу до компостування (матеріали для інформування та залучення мешканців, місцевого бізнесу тощо)
  • Зміцнити імідж громади як екологічно відповідальної серед інших громад, Уряду, інвесторів, міжнародних партнерів, у медіа тощо.
  • Е-рішення щодо:
    • ретроспективного аналізу пожеж у громаді за останні 3 роки на основі супутникових даних (аналіз свідчить, що близько 80% підпалів у окремих громадах повторюються на тих самих місцях)
    • даних місцевого моніторингу, проведеного активістами громади

 

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