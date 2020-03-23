Маріуполь збільшує кількість муніципального транспорту

У Маріуполі збільшили кількість муніципального транспорту на дорогах міста. З початку карантинних заходів кількість автобусів і тролейбусів зросла на 37 одиниць. Це дозволяє розвантажити внутрішню логістику і створити максимально можливі комфортні умови для перевезення пасажирів.

Заступник міського голови Сергій Захаров розповів, що приватні перевізники почали «йти» з маршрутів міста. Якщо до введення карантину вони випускали на маршрути 160 автобусів, то зараз залишилося всього 74 машини. За словами заступника міського голови, підприємці аргументують введення обмежень нерентабельністю здійснення перевезень.

«Розуміючи ситуацію, ми активно збільшуємо кількість комунального транспорту. До початку карантинних заходів у нас виходило 133 одиниці транспорту. Сьогодні на лінії працює 170», -зазначив Сергій Захаров.

Він додав, що перша партія тролейбусів, поставлена ​​в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, вже працює на маршруті №17. Він поєднав 17-й мікрорайон та мікрорайон «Східний». Крім того, було проведено капітальний ремонт чотирьох тролейбусів і трамваїв. Найближчим часом планують випустити ще близько семи автобусів.

Директор департаменту транспорту і зв’язку міськради Василь Клат розповів, що зі зміною пасажиропотоку довелося тимчасово призупинити деякі маршрути: «У зв’язку з тим, що практично повністю зупинився пасажиропотік на залізничний вокзал, тролейбусні маршрути №1 і 4 були припинені. Цей транспорт був перерозподілений на 12, 15 і 13 маршрути. Також посилили тролейбусний маршрут №2, що зв’язує Приморський район з Лівобережним».

Автобуси були спрямовані на маршрути №16, 28, 15А та 12. З 1 квітня посилять трамвайний рух за маршрутами №3, 9, 10 та 11. При цьому тимчасово призупинять маршрути №13 і 14.

Нагадуємо, нові 64 автобуси закуплені в рамках спільного проекту Маріупольської міської ради та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). 72 тролейбуса партіями поставляються в Маріуполь в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

1. Посилено роботу автобусних маршрутів

Вихід на лінію автобусів МАЗ – 80 од.:

З 30.03.2020 на маршрутах:

№2 Центральний ринок — сел. Моряків - 7 од . (на 18.03 – 5 од.)

Центральний ринок — сел. Моряків (на 18.03 – 5 од.) №10 Правий берег — сел. Південне - 5 од . (на 18.03 – 3 од.)

Правий берег — сел. Південне (на 18.03 – 3 од.) №12A ЖМР «Західний» — ЖМР «Курчатова» - 14 од . (на 18.03 – 12 од.)

ЖМР «Західний» — ЖМР «Курчатова» - (на 18.03 – 12 од.) №15A ЖМР «Західний» — ЖМР «Східний» - 20 од . (на 18.03 – 12 од.)

ЖМР «Західний» — ЖМР «Східний» (на 18.03 – 12 од.) №16A ЖМР «Західний» — просп. Захисників України - 11 од (на 18.03 – 9 од.)

ЖМР «Західний» — просп. Захисників України - (на 18.03 – 9 од.) №18A ДЮІ — ЖМР «Курчатова - 6 од (на 18.03 – 6 од.)

ДЮІ — ЖМР «Курчатова (на 18.03 – 6 од.) №25 пр. Захисників України — Стан 1700 - 7 од. (на 18.03 – 6 од.)

пр. Захисників України — Стан 1700 - (на 18.03 – 6 од.) №28A ЖМР «Черьомушки» — ЖМР «Східний» - 10 од. (на 18.03 – 8 од.)

2. Посилено роботу тролейбусних маршрутів

Вихід на лінію тролейбусів – 39 од.:

З 30.03.2020 на маршрутах:

№2 ДЮІ — ЖМР «Східний» - 6 од . (на 18.03 – 4 од.)

ДЮІ — ЖМР «Східний» (на 18.03 – 4 од.) №8 ДЮІ — ЖМР 17,18 - 2 од .

№10 ДЮІ — Залізничний вокзал - 1 од .

ДЮІ — Залізничний вокзал №11 ЖМР 17,18 — Залізничний вокзал - 1 од .

ЖМР 17,18 — Залізничний вокзал №12 ТРЦ «ПортCity» — Кальміуський ринок – 7 од . (на 18.03 – 5 од.)

ТРЦ «ПортCity» — Кальміуський ринок (на 18.03 – 5 од.) №13 ДЮІ — Кальміуський ринок - 7 од . (на 18.03 – 6 од.)

ДЮІ — Кальміуський ринок (на 18.03 – 6 од.) №15 ЖМР «Західний» — ЖМР «Східний» - 8 од . (на 18.03 – 7 од.)

ЖМР «Західний» — ЖМР «Східний» (на 18.03 – 7 од.) №17 ЖМР-17,18 — ЖМР «Східний» - 7 од . (введен в работу с 22.03)

З 20.03.2020 тимчасово призупинено работу тролейбусних маршрутів:

№1 «сел. Кіровка – Автовокзал»

№4 «ДЮІ-Драмтеатр»

№5 «ТРЦ ПортСіті – Залізничний вокзал»

3. Посилено роботу трамвайних маршрутів

01.04.20 вихід на лінію трамваїв – 51 од.:

№3 комбінат «Азовсталь» — Обласна лікарня - 5 од . (на 18.03 – 3 од.)

комбінат «Азовсталь» — Обласна лікарня (на 18.03 – 3 од.) №7 вул. Казанцева — Стан 1700 - 5 од .

вул. Казанцева — Стан 1700 №8 вул. Казанцева — Обласна лікарня - 4 од .

вул. Казанцева — Обласна лікарня №9 Лівобережний район — Кальміуський район - 11 од . (на 18.03 – 6 од.)

Лівобережний район — Кальміуський район (на 18.03 – 6 од.) №10 Енергодільниця — Обласна лікарня - 16 од . (на 18.03 – 13 од.)

Енергодільниця — Обласна лікарня (на 18.03 – 13 од.) №11 Лівобережний район — Кальміуський район - 10 од . (на 18.03 – 6 од.)

З 01.04.2020 буде тимчасово призупинено работу трамвайних маршрутів: