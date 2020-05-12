Маріупольчанка накинулася на 9-річного сина із кулаками

Крики благання про допомогу почули сусіди, які і викликали правоохоронців. Наразі інспектори ювенальної превенції разом із службою у справах дітей помістили хлопця до дитячого реабілітаційного центру, матері загрожує кримінальна відповідальність.

Місцева мешканка 1979 року народження вже неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців через недбайливе ставлення до дитини, поліцейські складали щодо неї адміністративні матеріали. Цього разу жінка накинулася на сина-школяра із кулаками, чим саме завдала йому тілесних ушкоджень.

Крики дитини почули небайдужі сусіди та зателефонували за номером «102». За викликом прибув наряд працівників патрульної поліції, які опитали мешканців та передали інформацію до інспекторів ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції.

Вже разом із співробітниками соціальної служби у справах дітей ювенальні поліцейські відвезли хлопця до дитячого реабілітаційного центру.

Попередньо у відношенні матері слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Триває досудове розслідування.

Шановні громадяни, якщо вам відомо про факти неналежного виховання дітей, повідомте про це до поліції за номером 102. Це може зберегти життя дитини і змінити її майбутнє!