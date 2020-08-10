Маріупольчанка отримала Гран-прі всеукраїнського конкурсу «Super Kids»

Історія творчості Анастасії Журавльової увійде до книги «Діти – гордість України». В 14 років маріупольчанка вже має багато нагород міжнародного рівня. Одна з них – ««Диво дитина» — Найбільш творча дитина 2018 року». Це одна з найпрестижніших нагород в Україні для дітей. Два роки поспіль Анастасія отримує персональну стипендію Маріупольської міської ради для обдарованих учнів мистецьких шкіл. Крім того, вона являється ілюстратором багатьох книг, які перекладалися грецькою та англійською мовами. Ще у трьох книгах були надруковані її твори.

За ескізом Насті створена більш ніж двохметрова металева скульптура – «Закохані будиночки», яка прикрашає Маріуполь . Анастасія активно проводить майстер класи . Одного разу довелося це робити на двох мовах у Хорватії для іноземних дітей.

Персональні виставки Анастасії експонували у міському центрі сучасного мистецтва та культури ім. А.І.Куїнджі, в міський камерній філармонії, декілька разів у загальноосвітній школі №66. Роботи маріупольчанки виставлялися в музеях багатьох країн, наприклад, Греція, Фінляндія, Японія та Китай. В Україні творчі роботи Анастасії експонувалися в етнографічному музеї, мерії Львова, Верховній Раді.

Анастасія Журавльова є переможцем багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів у Франції, Китаї, Фінляндії, Польщі, Японії, Індії, Румунії, Турції, Америки, Чехії та інших країн. 23 рази отримувала Гран-прі.

Як розповідає про себе Анастасія: «Я дуже люблю своє місто, пишаюсь тим , що тут народилась. Для мене велика шана представляти Маріуполь. Я ще дитина і донести до дорослих , або щось розповісти , або привернути увагу можу тільки через свою творчість . Тому хочу розповідати світу про мій любий край. Для мене місто Марії — є самим красивим містом у Світі».