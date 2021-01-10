Маріупольчанка перемогла на мистецькому фестивалі Лас-Вегаса

Маріупольчанка Анастасія Журавльова отримала Гран-прі на Міжнародному фестивалі «Світова супер зірка 2020». Він проходив в Лас-Вегасі (США). Нагадаємо, більше двох років тому дівчину визнали найталановитішою дитиною Україні.

Юна маріупольчанка — учениця відділення образотворчого мистецтва Маріупольської школи мистецтв. Вона є стипендіатом міської ради, як обдарована дитина 2018-2019, 2019-2020 і 2020-2021 років.

Анастасія Журавльова — переможець багатьох творчих конкурсів національного, європейського та міжнародного рівнів.