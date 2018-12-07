Маріупольчанка перерахувала інтернет-шахраям 25 тисяч гривень

50-річна мешканка замовила в інтернеті мобільний телефон, але сплатила за нього не продавцям, а шахраям.

Поліція Маріуполя продовжує попереджати громадян про найпоширеніші шахрайські схеми, такі як: афера з банківськими картками, покупка чи продаж товарів через інтернет, смс-повідомлення про виграш та аферисти, які представляються соціальними представниками або працівниками поліції. У всіх схем одна мета – заволодіти грошима довірливого громадянина.

До Центрального відділу поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що знайшла в інтернеті оголошення про продаж мобільного телефону за привабливою ціною. Але продавець повідомив, що спочатку треба перерахувати за товар повну суму у розмірі 25 тисяч гривень. Довірлива жінка перерахувала на банківський рахунок афериста вказану суму.

Коли посилка з товаром прийшла до пошти, виявилося, що гроші за товар не сплачено і жінці потрібно сплатити за неї 28 тисяч гривень. Отримавши гроші, продавець більше на зв’язок не вийшов, а жінка зрозуміла, що її ошукали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють особу та місцезнаходження афериста.

Закликаємо бути пильними, усі операції проводити у відділеннях банку, не надавати реквізити своєї банківської картки невідомим та здійснювати покупки тільки у перевірених інтернет-продавців.