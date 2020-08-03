Последние новости

Маріупольчанка посіла друге місце на Чемпіонаті України з вітрильного спорту

Опубликовано 04 Авг 2020

93237-117177125_3316113491787376_8357904610250924021_oЗавершився Чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків в класі «Оптиміст». Цього року наймасштабніші змагання на яхтах були організовані на базі «Обласного яхт-клубу» в Миколаїві. За перемогу змагалися 109 яхтсменів з різних міст України: Києва, Миколаєва, Харкова, Херсона, Дніпра, Одеси та Маріуполя.

Наше місто на змаганнях представляли одразу вісім вихованців «Маріупольського міського водноспортивного комплексу»: Катерина Філімонова, Валерій Шейко, Михайло Бабіч, Михайло Сутирін, Микола Устінов, Микола Гірсов, Дар’я Шейко та Влада Іванова.

За підсумками змагань Катерина Філімонова зайняла друге місце серед дівчат в ІІ групі. Учасникам змагань, які посіли призові місця, вручили кубки, дипломи та медалі.

Похожие сообщения

Нова виставка картин та ювелірного мистецтва «Чари кольорів»

Опубликовано 04 Авг 2020

Поліція встановлює обставини смерті дитини

Опубликовано 04 Авг 2020

Поліція встановлює обставини травмування дитини

Опубликовано 03 Авг 2020

Понад 23 000 кущів канабісу

Опубликовано 03 Авг 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-