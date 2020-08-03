Маріупольчанка посіла друге місце на Чемпіонаті України з вітрильного спорту

Завершився Чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків в класі «Оптиміст». Цього року наймасштабніші змагання на яхтах були організовані на базі «Обласного яхт-клубу» в Миколаїві. За перемогу змагалися 109 яхтсменів з різних міст України: Києва, Миколаєва, Харкова, Херсона, Дніпра, Одеси та Маріуполя.

Наше місто на змаганнях представляли одразу вісім вихованців «Маріупольського міського водноспортивного комплексу»: Катерина Філімонова, Валерій Шейко, Михайло Бабіч, Михайло Сутирін, Микола Устінов, Микола Гірсов, Дар’я Шейко та Влада Іванова.

За підсумками змагань Катерина Філімонова зайняла друге місце серед дівчат в ІІ групі. Учасникам змагань, які посіли призові місця, вручили кубки, дипломи та медалі.