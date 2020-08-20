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Маріупольчанка стала переможницею всеукраїнського турніру з гирьового спорту

Опубликовано 25 Авг 2020

94106-118525537_3376065059125552_3033769611776249575_oВсеукраїнський турнір з гирьового спорту «Кубок Незалежності» відбувся в місті Ужгород. Маріуполь представила багаторазова переможниця національних та міжнародних змагань, представниця ветеранського спорту Маріуполя Валентина Малеванная.

За звання найкращих змагалися понад 50 спортсменів з семи областей України (Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Донецька, Хмельницька, Закарпатська).

Змагання проводились серед чоловіків у класичному двоборстві з гирями по 24 кг, а також серед жінок в ривку з гирями по 16 кг. Маріупольська спортсменка впевнено здобула золоту медаль турніру. Вона довела, що для ветеранів спорту, вік – не є перешкодою для досягнення спортивних вершин.

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