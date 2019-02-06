Маріупольчанка вирішила зайнятися вихованням сина за допомогою ременя

Наразі правоохоронці встановлюють всі подробиці, аби притягнути горе-матір до відповідальності.

Так, до поліції зателефонували вчителі однієї з загальноосвітніх шкіл Приморського району та розповіли, що один з учнів навчального закладу має синці.

За вказаною адресою до місця мешкання родини хлопчика було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції та ювенальних поліцейських. Поспілкувавшись із дитиною правоохоронці з’ясували, що учень став жертвою власної матері, яка час від часу виховує підлітка за допомогою сили. Також оглянувши тіло хлопчика було виявлено численні сліди тілесних ушкоджень.

Зі слів маріупольчанки, у такий спосіб вона намагається виховати 11-річного школяра. За фактом триває перевірка.

Поліцейські закликають, якщо ви стали жертвою або свідком фізичного насилля не зволікайте та звертайтесь за допомогою у поліцію. Домашнє насильство – це злочин, за який передбачено кримінальну відповідальність.