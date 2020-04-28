Маріупольчанка запросила нового знайомого додому, а той ледь не вбив її

Маріупольчанка одразу після знайомства запросила нового знайомого до себе додому. Однак згодом душевні розмови між ними переросли у конфлікт: із кількома ножовими пораненнями жінку госпіталізували до лікарні. Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного.

78-річна маріупольчанка зустріла на вулиці чоловіка, між ними зав’язалася дружня розмова і тоді вона вирішила запросити нового приятеля до себе у гості. Невдовзі між ними виникла сварка. Зловмисник схопив ножа та декілька разів вдарив ним співрозмовницю, після чого втік.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції. Оперативники опитали місцевих мешканців, передивилися записи з камер відеоспостереження, що були розміщені неподалік будинку, в якому було скоєно злочин, та опитали саму постраждалу.

Отримавши прикмети та зображення з камер, розшуковці встановили підозрюваного. Ним виявився раніше засуджений за вчинення злочину проти життя та здоров’я осіб мешканець 1985 року народження. Останнього було знайдено за місцем мешкання.

Поліцейські затримали 34-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. На теперішній час він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудові слідчі дії тривають.