Маріупольчанка завдала 80-річній жінці ножові поранення

Між жінками виник конфлікт, залагодити який одна з опоненток вирішила фізичною силою. Після скоєння злочину зловмисниця втекла з міста та переховувалась у сусідній Волновасі. Оперативники Центрального відділу поліції провели комплекс розшукових заходів та вже за декілька днів затримали зловмисницю.

Як з’ясувалось, пенсіонерка стала жертвою 34-річної сусідки, яка прийшла до неї у гості. Однак, під час розмови між приятельками виник словесний конфлікт, який згодом переріс у жорстоку бійку: спочатку жінка била безпомічну кулаками, а вже потім схопилася за ножа да здійснила декілька ударів.

Злякавшись відповідальності за вчинення тяжкого злочину, жінка покинула квартиру та відправилась до залізничного вокзалу, де сіла на потяг та відправилась до сусіднього міста.

Інформація про вчинення злочину до поліції надійшла 6 жовтня, близько 10 години ночі. На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції. Поліцейські оглянули місце скоєння злочину та вилучили речові докази. Встановивши особу зловмисниці оперативники розпочали комплекс невідкладних розшукових заходів, встановили та опитали всіх її знайомих та вже за декілька днів затримали її.

Слідчими Центрального відділу поліції жінці було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі суд обрав запобіжний захід відносно жінки у вигляді домашнього арешту на строк 2 місяці.