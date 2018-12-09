29-річна маріупольчанка завдала своєму співмешканцю 14 ножових поранень та швидко зібравши речі втекла з місця злочину. Затримали підозрювану на одній з вулиць Центрального району.

На лінію 102 зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що до неї по допомогу звернувся 28-річний сусід, із численними ножовими пораненнями. Потерпілого було доставлено до лікарні, де від отриманих травм він помер. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Прибувши на місце, поліцейські перевірили місце злочину та знайшли свідків події. Вже через 15 хвилин розшуковці встановили та затримали зловмисницю на одній з вулиць Маріуполя.

Нею виявилася 29-річна співмешканка потерпілого. Встановлено, що під час вживання спиртних напоїв між співмешканцями сталася сварка. З метою помсти маріупольчанка взялася за кухонний ніж та завдала чоловікові 14 ножових поранень. Після цього жінка зібрала речі та втекла з місця злочину.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Підозрювану затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.