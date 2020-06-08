Маріупольчанка займалася збутом метадону

36-річна жінка робила по місту схованки із наркотиком, а потім передавала його геолокацію покупцям. Всього у останньої було вилучено 35 згортків із наркоречовиною. За вчинення злочину зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Співробітники відділу кримінальної поліції отримали оперативну інформацію, що 36-річна місцева мешканка збуває наркотики.

Оперативники викрили її на одній з вулиць міста у той час, коли вона робила схованки із метадоном. У підозрюваної було вилучено 35 згортків із наркоречовиною, вартістю у понад 17 тисяч гривень.

Жінка працювала як кур’єр та розкладувала товар у визначених місцях, покупці самостійно забирали його, після того, як отримували геолокацію.

Поліцейські також встановили, що дана жінка перебуває у розшуку за вчинення крадіжки у Лівобережному районі міста. Наразі підозрювану затримано в порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Поліція звертається до громадян, якщо Ви знаєте місця, де здійснюється продаж наркотиків або людей, які займаються розповсюдженням небезпечних речовин,повідомте про це за номером «102». Анонімність гарантуємо!

Пам’ятайте, легких наркотиків не буває! Не залишайтеся осторонь чужої біди та проблеми. Можливо Ваш дзвінок врятує чиєсь життя чи Ви попередите розповсюдження наркотиків серед дітей та молоді.