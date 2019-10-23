Маріуполець допоміг затримати зловмисника, який вчинив розбійний напад

У центрі Маріуполя невідомий вдарив чоловіка по голові та забрав у непритомного гроші. 44-річний комунальник став свідком злочину та не залишився байдужим. Ризикуючи собою, він стежив за нападником та його приятелями понад два кілометри до самого їх дому. Весь цей час «детектив»-доброволець перебував на зв’язку з поліцією, яка затримала нальотчика.

Розбійний напад стався 15 жовтня. У сквері на перехожого напав незнайомець. Це побачив житель Маріуполя, який відпочивав на лавочці.

«Чоловік лежав на тротуарі, а невідомий невеличкого зросту заліз йому у кишеню та витягнув щось, схоже на пачку грошей, — розповідає свідок, який попросив не називати його ім’я. – Мене вразила байдужість оточуючих, всі мовчали, ніби нічого не сталося».

Тоді чоловік попросив у сусіда телефон та повідомив про злочин в поліцію, а сам вирішив простежити за нападником, який втік разом з двома хлопцями.

На місце було спрямовано оперативників, патрульних та працівників поліції охорони. 51-річного потерпілого госпіталізували.

Тим часом небайдужий маріуполець дійшов за втікачем до зупинки міського транспорту. «Вів» підозрюваних професійно – рухався на відстані, на протилежному боці вулиці.

Весь час чоловік перебував на зв’язку з колл-центром поліції. Коли тріо сіли у маршрутку, зумів розгледіти держномер і продиктував оператору служби 102, а також описав прикмети підозрілих хлопців.

Поліцейська зорієнтувала на затримання нападника усі чергові наряди, правоохоронці перекрили район. Але добровільний помічник поліції вирішив не зупинятися на цьому та, покинувши свої справи, поїхав за підозрюваними на наступній маршрутці.

«Куди їду, не знав, але пильнував по сторонам, поки не побачив знайому куртку, яка була на одному з втікачів. Далі продовжив переслідувати компанію пішки», — розповідає комунальник.

Чоловік повідомив поліцейським номер будинку та під’їзд, до якого зайшли хлопці. А через деякий час йому подзвонили з поліції із подякою.

Завдяки інформації, отриманій від небайдужого маріупольця, підозрюваний у розбійному нападі був затриманий впродовж декількох годин та постане перед судом.

Ним виявився 31-річний раніше судимий за аналогічний злочин. Викрадені 9 тисяч гривень вилучені та будуть повернені потерпілому.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу (ч.2 ст.187 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Маріуполя затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

На питання, чому детектив-доброволець не обмежився дзвінком до поліції, а самотужки переслідував зловмисника, чоловік відповів:

«У моєму житті був випадок, коли мені були потрібні свідки, але їх було важко знайти. Якщо б у мене зараз була можливість зафіксувати цей розбійний напад на відео, я б це зробив. Ми не повинні бути байдужими до біди інших».

Поліція Донеччини висловлює щиру подяку жителю Маріуполя, який допоміг затримати підозрюваного у тяжкому злочині.