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Маріуполець ховав канабіс у кишені під курткою.

Опубликовано 01 Фев 2019

10Так, в ході несення служби на території Приморського району увагу оперативників Приморського відділення поліції пригорнув невідомий чоловік, який помітно хвилювався та озирався навколо себе.

Невідомим виявився  місцевий мешканець, 1976 року народження. В ході здійснення поверхневого огляду  у  чоловіка було виявлено та вилучено 2 згортки з канабісом.

Для вилучення наркотичної речовини на місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції. Вилучені речовини було спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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