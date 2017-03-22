Мариуполец хранил для самообороны холодное оружие и гранату

Боеприпас хранился в серванте, а 4 ножа — в шкафу в доме в частном секторе Приморского района. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

Полицейские получили информацию о том, что 56 -летний житель хранит по месту жительства запрещенные предметы. В рамках ее проверки была получена санкция на проведение обысковых мероприятий.

В серванте на полке был обнаружен корпус гранаты «Ф-1″, а на нем — запал к ней. Кроме того, в шкафу среди одежды полицейские обнаружили 4 ножа. Со слов хозяина дома, 5 лет назад приобрел холодное оружие на рынке, а гранату нашел в прошлом году в лесополосе в одном из районов Мариуполя. Поскольку проживает сам, мужчина решил, что вреда никому не причинит и оставил себе для самообороны.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами та взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.