Мариуполец из ревности забил до смерти соперника

Отмечая праздник Вербного воскресенья в тесном кругу друзей, между гостями возник конфликт, причиной которого стала девушка. Словесные оскорбления быстро переросли в драку. Из-за стола одного из мужчин забрали в медучреждение, а другого — в отделение полиции. На больничной койке потерпевший скончался. Его оппоненту грозит до 10 лет лишения свободы.

Вчера около 10 утра на линию 102 поступило сообщение из местной больницы о том, что из квартиры высотки в Центральном районе города к ним был доставлен житель 1987 года рождения с многочисленными травмами головы, который менее чем через час умер.

По адресу проживания потерпевшего были направлены сотрудники полиции, которые установили, что хозяева квартиры пригласили к себе гостей, между которыми во время употребления спиртного произошел конфликт. Исчерпать его было решено «по-мужски».

Злоумышленник своей вины не отрицал и сразу стал сотрудничать со следствием. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.