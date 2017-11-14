Маріуполець купив в інтернеті папір на 19 тисяч гривень, а отримав каміння

За минулу добу в Маріуполі зареєстровано 4 факти шахрайства. Чоловік перерахував шахраям стовідсоткову передоплату за неіснуючий товар, останні кошти зняли з карти злочинці у двох мешканців літнього віку і майже 2000 гривень відправила жінка невідомим за планшет, який так і не отримала.

До Центрального відділу поліції звернувся 52-річний мешканець міста, який повідомив, що його ошукали. На початку листопада на одному з інтернет-сайтів він побачив оголошення з продажу паперу за дуже вигідною ціною. Продавець попередив, що оптовий покупець повинен перерахувати усю суму одразу, яка виявилась чималою, — 19100 гривень. Чоловік погодився і декілька днів чекав на товар. Пакунок прийшов із затримкою і ошелешив потерпілого. Замість паперу йому прислали піддони з камінням. Більше продавець на зв’язок не вийшов.

Через необачні інтернет-покупки постраждала ще одна мешканка міста. До поліції звернулась 28-річна дівчина і повідомила, що не отримала бажаний планшет, за який перерахувала майже 2000 гривень. Електронний пристрій, у якому збіглися ціна з якістю, побачила в інтернеті. Не роздумуючи вирішила купити і відіслала кошти. Після цього продавець вимкнув телефон.

Незважаючи на рекомендації поліції, маріупольці продовжують страждати і від «банківського» шахрайства.

Так, із заявою до поліції прийшли одразу 2 жінки. Розповіли, що усі кошти, як були на банківській карті, зникли після дзвінка начебто співробітника банка. Невідомий втерся у довіру, розповідаючи про те, як банк забезпечує безпеку коштів клієнтів.

За усіма випадками відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Особам, які скоїли дані правопорушення, загрожує до 3-х років позбавлення волі.