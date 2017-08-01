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Маріуполець обікрав сестру своєї дівчини

Опубликовано 01 Авг 2017

наружникиЩоб заробити собі на азартні ігри 19-річний житель Кальміуського району вкрав з квартири сестри своєї дівчини золоті прикраси. Менше доби знадобилося правоохоронцям, аби розшукати та затримати зловмисника.

До чергової частини Кальміуського відділу поліції Маріуполя звернулася 26-річна жінка, яка повідомила, що невідомий з її квартири таємно викрав золоті вироби, а саме: обручку, чотири кільця, браслет, сережки, в тому числі дитячі, та підвіску з перлиною.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поговоривши з потерпілою, опитавши десятки людей, поліцейським в лічені хвилини вдалося звузити коло підозрюваних до рідних і близьких. Паралельно оперативниками були відпрацьовані місця можливого збуту золотих прикрас. Копітка робота дала позитивний результат. Вночі зловмисник заклав здобич у ломбард без права викупу, а вже на ранок був затриманий та надавав свідчення.

Що стосується особи зловмисника, то ним виявився 19-річний житель Кальміуського району, який  раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Зловмисник пояснив, що ювелірні вироби викрав з квартири сестри своєї дівчини через ігрову залежність. Отримані злочинним шляхом гроші витратив ігрові автомати.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. За такі дії санкцією статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.

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