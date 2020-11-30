Маріуполець отримав срібну медаль на міжнародному боксерському турнірі

Вихованець КДЮСШ «Лідер» Дмитро Рибалко у складі збірної здобув срібну медаль чемпіонату з боксу «GoldenGloves 2020». Турнір проходив у Сербії. У ньому взяли участь 52 боксери з понад 10 країн.

Дмитро Рибалко успішно виступив у віковій категорії 75 кг. У фінальному двобої наш боксер зустрівся з представником Алжиру. Незважаючи на нокдаун, в який маріуполець відправив соперника, судді віддали перемогу алжирському боксеру з рахунком 3:2. Такоже Дмитро Рибалко був відзначений призом від організаторів за кращий бій турніру.

Україну на змаганнях представляли чотири спортсмени – Едуард Трофименко (вагова категорія – до 57 кг), Юрій Шестак (63 кг), Дмитро Рибалко (75 кг) і Степан Грекул (81 кг). Тренер – Сергій Глущенко.