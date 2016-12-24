Последние новости

Мариуполец под предлогом обмена денег обманул сотрудницу магазина

Опубликовано 26 Дек 2016

деньгиПокупатель попросил разменять 500 гривен, однако забрал с собой все деньги, включая разменную купюру. Правоохранители установили личность злоумышленника. Ранее судимый за имущественные преступления 27-летний мариуполец вину признает.

В полицию за помощью обратилась реализатор магазина, которая стала жертвой мошенника. Она рассказала, что покупатель попросил разбить на более мелкие деньги крупную купюру и забрал с собой все деньги. Она предоставила описание предполагаемого преступника, а правоохранители установили его личность и задержали его по месту жительства.

Выяснилось, что идея быстрого обогащения пришла мужчине при покупке сигарет в указанном магазине. Преступный план созрел мгновенно и успешно был реализован. Визитер даже не надеялся на скорое разоблачение.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

 

Похожие сообщения

Полицейские Волновахи вернули домой 16-летнюю беглянку

Опубликовано 26 Дек 2016

Установлено местонахождение разыскиваемого за мошенничество мариупольца

Опубликовано 26 Дек 2016

Арсен Аваков поздравил воспитанников мариупольского интерната с новогодними праздниками

Опубликовано 24 Дек 2016

Заработал первый в Украине Единый аналитический сервисный центр

Опубликовано 24 Дек 2016

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
© 2007 - 2016